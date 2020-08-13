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Dünya

Hindu alçaklığı! Peygamberimize hakaret, müslümanları sokağa döktü

İslam düşmanlığı ve ırkçılığın tavan yaptığı Hindistan’da milletvekili Murthy’nin yeğeni P. Naveen’in Hazreti Muhammed’e yönelik hakareti büyük tepki çekti. Binlerce Müslüman sokaklara inip, densiz yeğenin gözaltına alınmasını istedi. 3 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 10:23:00 - 2020-08-13 10:28:22
Hindu alçaklığı! Peygamberimize hakaret, müslümanları sokağa döktü

Hindistan’da binlerce Müslüman, Karnataka eyaletinde bir milletvekilinin yeğeninin Hazreti Muhammed’e yönelik hakaret içerikli sosyal medya mesajının ardından sokaklara döküldü. Hint basınındaki haberlere göre, muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresinin (INC) milletvekillerinden Srinivas Murthy’nin yeğeni P. Naveen, Facebook’ta Hazreti Muhammed ile ilgili hakaret içeren ve provokatif bir içerik paylaştı. 

Mesajın ardından Bangalore’de binlerce Müslüman sokaklara çıkarken, yüzlercesi de milletvekilinin evinin etrafını sardı. 

Emniyet mensuplarından, milletvekilinin yeğeninin gözaltına alınmasını talep eden protestocular bir polis merkezine zarar verirken, polis taşıtlarının da bulunduğu çok sayıda aracı ateşe verdi. Göstericilere ateş açan polis, göz yaşartıcı gaz ve copla müdahalede bulundu. Çıkan olaylarda 3 kişi öldü, çoğu polis 60 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden 3 kişinin polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtiliyor.

110 kişi de gözaltına alındı

Protestoların yoğun yaşandığı DJ Halli ve KG Halli bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Olaylarla ilgili 110 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, söz konusu sosyal medya içeriğini paylaşan Naveen, gözaltına alınanlar arasında bulunuyor. Müslüman kanaat önderleri ve siyasetçiler halka sükuneti korumaları çağrısında bulundu. Sosyal medyada da binlerce kişi, Hazreti Muhammed ile ilgili hakaret içerikli paylaşıma tepki gösterdi.

Irkçı Modi yönetiminin Müslümanlara yönelik politikalarından cesaret alan ırkçı Hindular, son dönemde Müslümanlara yönelik her türlü saldırıda bulunmaktan geri durmuyor.

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Yorumlar

hizipsavar

ualn biz siizn götü başı bir tanrınıza bir şey diyormuyuz siz kimsinizde peygamberimize sav laf söylüyorsunuz siizn oralar müsait tez kellesi alına
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vaayy be

Diyorlar ki:Artık Halifeliğe gerek yoktur..Şu alçaklıklar olurken bir müslüman nasıl böyle düşünür, anlamak mümkün değil?
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