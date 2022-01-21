Hindstan'a karşı her an adım atabilir! S-400'lere karşı Türkiye'den İHA alabilirler

Global Defense Insight'ın Genel Yayın Yönetmeni Pakistanlı gazeteci Syed Ali Abbas, Hindistan'ın Pakistan sınırına S-400 konuşlandırmasıyla ilgili, 'Pakistan Hava Kuvvetleri, yerli silahlı drone envanteri ile birlikte Türk Bayraktar TB2 İHA'larını satın alma seçeneğine sahip.' dedi. Bayraktar TB2'lerin yanı sıra, Türkiye ve Çin'in S-400'lerinin, Pakistan'a sistemle ilgili çok şey öğreteceğini belirtiliyor.

Hindistan'ın yeni aldığı S-400 Triumf füze savunma sistemlerinin ilk partisi, bu yıl Nisan ayına kadar hizmete girecek. Rus yapımı hava savunma sistemleri şimdiden Hindistan'ın Pakistan sınırındaki Pencap eyaletine taşındı.

Daha önce, çeşitli medya kuruluşları, S-400 savunmalarının, Pakistan sınırındaki ve aynı zamanda Çin'le sınırı Fiili Kontrol Hattı'na (LAC) yakın olan eyaletteki beş Hint Hava Kuvvetleri (IAF) üssünden birine yerleştirildiğini bildirdi.

Hindistan'ın S-400 konuşlandırması, ülkenin hava savunma kapasitesini artırmayı amaçlıyor. Dünyada türünün en gelişmiş sistemlerinden biri olarak bilinen S-400 Triumf 400 km menzile sahip ve roket, füze, seyir füzesi ile uçak gibi çeşitli silahlara karşı koruma yeteneğine sahip.

Sınırına S-400 konuşlandırmaya hazırlanan Hindistan'a karşı Pakistan nasıl önlemler alabilir?

Pakistan'ın S-400'lere karşı alabileceği tedbirler şöyle

Uluslararası Kriz Grubu (Global Conflict Watch) için gazetecilik faaliyetleri yürüten Farzana Shah, The EurAsian Times'a yaptığı açıklamada, Hindistan'ın S-400 satın almasının Delhi'nin bölgedeki askeri gücünü yansıtma çabasının bir devamı olduğunu söyledi. Shah, 'Bu sistem Hindistan hava savunma yeteneklerini artıracak. Ancak bu satın alma planlıydı ve bu yüzden Pakistan bunun farkında." dedi.

Shah, Hindistan'ın bu sistemi satın almasına yanıt olarak Pakistan'ın HQ-9B şeklinde benzer yeteneklere sahip bir sistem için çalışmaları başlattığını söyledi. Pakistan Hava Kuvvetleri ayrıca başka bir yüksek irtifa uzun menzilli SAM sistemini değerlendiriyor.

Shah, 'S-400 pahalı bir ABM sistemi, bu yüzden onu SAM olarak kullanmak pahalı ve verimsiz olacak." dedi.

Çin'in yeni nesil savunma sistemi HQ-9B, seyir füzelerine ve uçaklara karşı angajman menzili, 100 kilometrenin üzerindedir. Ancak, bu aralığın aslında sadece uçaklar için geçerli olduğuna inanılmaktadır. Seyir füzeleri ve benzeri hedeflere karşı angajman menzillerinin 25 km'ye yakın olduğu düşünülüyor.

Global Defense Insight'ın Genel Yayın Yönetmeni Pakistanlı gazeteci Syed Ali Abbas, ekonomik kısıtlamalar nedeniyle S-400 gibi maliyetli bir füze savunma sistemi satın almayacağını, ancak Pakistan'ın envanterinde S-400'lerle baş edebilecek yeteneklerinin olduğunu söyledi.

TB2 seçenekler arasında

Abbas, Pakistan'ın füzeleri, S-400'ü geçme kabiliyetine sahip MIRV teknolojisinin, S-400 üzerinde önemli bir etkisi olabileceğini söyledi. (Her biri farklı bir hedefi vurmayı amaçlayan birkaç termonükleer savaş başlığı içeren bir balistik füzedir (MIRV).

Abbas, 'Pakistan S-400'lere karşı, yerli İHA'larının yanı sıra, çeşitli hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirmede oldukça etkili olduğunu kanıtlayan Türk Bayraktar TB2 İHA'larını satın alma seçeneğine de sahip.' dedi.

Geçen yıl Temmuz ayında, Pakistan'ın Türkiye'den silahlı insansız hava araçları satın almak istediği ve aynı zamanda Ankara ile zaten güçlü olan ikili işbirliğini derinleştirmeye çalıştığı bildirildi.

Bazı uzmanlara göre Pakistan, Çin ve Türkiye gibi halihazırda S-400'e sahip olan dost ülkelerle ortak askeri tatbikatlar düzenleyerek dolaylı olarak da fayda sağlayabilir. Bu tür tatbikatlar, Pakistan'ın sistemin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemesine yardımcı olabilir.