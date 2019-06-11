Hindistan’ın ‘pisliği’ korkutan boyutta! “Tac Mahal pisliklerin arasında cüce gibi kalacak”

yeniakit.com.tr Hindistan’ın iyice pisliğe boğulan başkenti Delhi, “Dünyanın en kirli başkenti olmak” unvanını zaptetti. Devasa çöp yığını bölge insanının hayatlarını mahvetti. Yetkililer ise beceriksizlik ve umarsızlık sergiliyor.

“Çöp tepesine uçaklar için kırmızı ışık dikmek gerekecek”

Konuyu gündemine alan İngiliz gazetesi Daily Mail, oluşan çöp yığınının, dünya harikalarından Tac Mahal’i adeta “cüce” gibi bırakmaya doğru ilerlediğini kaydetti.

Bölge yetkilisine istinaden verilen bilgiye göre, Tac Mahal 239 fit yüksekliğinde iken oluşan en büyük pislik yığını 213 fite ulaşmış halde. Pislik tepesinin 2020 yılında Tac Mahal’i aşmasının beklendiği de kaydediliyor.

Hindistan Yüce Mahkemesi geçen yıl, kırmızı ışıkların yakında uçan jetlere ikaz için pislik yığını üzerine konması gerekeceği ikazında bulunmuştu.

Delhi belediyesinin bir çalışanı anonim kalmak şartıyla verdiği bilgide, Gazipur’a günde neredeyse 2.000 çöp atıldığını belirtti.

Ölenler oldu.. Her gün insanlar hastalanıyorlar.. “Hayat cehenneme döndü!”

2018 yılında çöp yığınlarının bir bölgede çöküşü üzerine ise iki insan hayatını kaybetmişti. Ölümler akabinde çöp atımı yasaklansa da uygulama ancak birkaç gün sürebildi zira yetkililer herhangi bir alternatif bulmayı beceremediler.

Çöpten çıkan metan gazı yüzünden yangınlar zuhura geldiği de haberler arasında yer alıyor.

Yeni Delhi’de Bilim ve Çevre Merkezi’nde kıdemli araştırmacı olan Shambhavi Shukla, atmosferle karıştığı zaman çöpten çıkan metan gazının daha da ölümcül olabileceğini ifade etti.

Bir çevre müdafaa cemiyeti olan Chintan’ın başkanı Chitra Mukherjee ise, tüm ihtiyacın havayı ve yeraltı sularını şiddetli biçimde kirleten bu devamlı surette çöp atma işine son vermek olduğunu söyledi.

Sakinler ise çöplüğün resmen nefes almayı birçok durumda imkânsız hale getirdiğini dermeyan ediyorlar. Bölgede ikamet eden 45 yaşındaki bir vatandaş, “Zehirli koku hayatlarımızı cehenneme çevirdi. İnsanlar devamlı hasta düşüyorlar.” açıklamasında bulundu.

Halkın protestolarda bulunması ise işe yaramadı ve şimdi birçok insanın bölgeyi terk ettiği kaydediliyor.

Bir yerel doktor olan Kumud Gupta da, bebekler de dahil olmak üzere günde 70 kadar insanı solunum ve yolları ve midelerinde kirli havadan ötürü rahatsızlanmış şekilde gördüğünü bildirdi.

Son dönemdeki bir çalışma ise çöplüğün, kanser dahil olmak üzere 3 mil civarında yaşayan herkes için sağlık tehditleri oluşturduğunu ifade etti. Bir hükümet araştırması da 2013-2017 yılları arasında Delhi’de 981 insanın akut solunum yetersizliğinden can verdiğini tespit etmişti.

İslam düşmanı Siyonist-sever idareciler sorumlu tutuluyorlar

Hindistan şehirleri dünyanın en büyük çöp üreten yerleri olarak biliniyor. Yıllık 62 milyon ton çöp çıkan bu memlekette, sayının 2030 itibariyle 165 milyon tona çıkacağı tahmin ediliyor.

Bölge, İsrail dostluğu ve İslam düşmanlığı ile malum Hindistan başbakanı Narendra Modi’nin partisi tarafından kontrol edilmekte. Modi ve adamları çöp krizini yeterince ciddiye almamakla suçlanıyorlar.