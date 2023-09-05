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Dünya Hindistan'ın ismi değişiyor! İşte yeni ismi
Dünya

Hindistan'ın ismi değişiyor! İşte yeni ismi

Yeniakit Publisher
2023-09-05 17:01:00 -
Hindistan'ın ismi değişiyor! İşte yeni ismi

Dünyanın en kalabalık ülkesinin ismi değişiyor. Asya ülkesi Hindistan, G20 öncesi liderlere yolladığı davetiyede Bharat ismini kullandı.

Başbakan Narendra Modi'nin hükümeti, bu haftaki G20 zirvesine katılan konuklara gönderilen akşam yemeği davetiyelerinde Hindistan adını Sanskritçe bir kelimeyle değiştirdi.

Hindistan Devlet Başkanı Droupadi Murmu, G20 katılımcılarına gönderilen davetiyede "Hindistan Devlet Başkanı" yerine "Bharat Devlet Başkanı" olarak anılıyor. 1,4 milyardan fazla nüfusa sahip bu ülke resmi olarak iki isimle biliniyor: Hindistan ve Bharat, ancak ilki hem yurt içinde hem de uluslararası alanda en yaygın şekilde kullanılıyor.

Bharat, birçok tarihçinin kökeninin erken Hindu metinlerine dayandığına inandığı eski bir Sanskritçe kelime. Kelime aynı zamanda Hintçe'de Hindistan anlamına da geliyor.

İsimlendirmedeki değişiklik Modi'nin Bharatiya Janata Partisi yetkilileri tarafından destekleniyor. Hindistan isminin İngiliz sömürgecileri tarafından getirildiğini ve "köleliğin simgesi" olduğunu öne sürüyorlar. İngilizler, ülke 1947'de bağımsızlığını kazanana kadar yaklaşık 200 yıl boyunca Hindistan'ı yönetti.

Modi hükümeti, isim değişikliklerinin Hindistan'ın Hindu geçmişini geri kazanma çabası olduğunu söylüyor.
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Uttarkand eyaletinin seçilmiş üst düzey yetkilisi Pushkar Singh Dhami, X'e yaptığı açıklamada, "Kölelik zihniyetine bir darbe daha" dedi. BJP lideri Dhami, gönderisinde G20 yemeği davetini paylaştı.

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