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Dünya Hindistan'dan tarihi isim adımı! Resmen duyurdular
Dünya

Hindistan'dan tarihi isim adımı! Resmen duyurdular

Yeniakit Publisher
2023-09-09 20:32:00 -
Hindistan'dan tarihi isim adımı! Resmen duyurdular

Hindistan'ın Yeni Delhi şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde, Hindistan yerine 'Bharat' ismi kullanılması dikkat çekti. İktidar partisi BJP'den Harnath Singh Yadav, ülke ismine dair açıklamasında, "Hindistan"ın İngilizler tarafından kendilerine verildiğine, "Bharat"ın ise kendi kültürlerinin sembolü olduğuna dikkat çekti.

Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen G20 zirvesinde, Başbakan Narendra Modi'nin önündeki ülke isim kartında "Bharat" yazması dikkat çekti.

Times of India, "Başbakan Modi G20 açılış konuşması için Bharat'ı kullandı" başlığını atarken, Hint ABP News yayın organı "Bu yeni başlangıçların göstergesi mi?" ifadesini kullandı.

İktidar partisi BJP'den Harnath Singh Yadav, ülke ismine dair açıklamasında, "Hindistan"ın İngilizler tarafından kendilerine verildiğine, "Bharat"ın ise kendi kültürlerinin sembolü olduğuna dikkat çekti.

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