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Aktüel Hindistan'dan Taliban ile barış sürecine destek
Aktüel

Hindistan'dan Taliban ile barış sürecine destek

Yeniakit Publisher
2020-10-08 14:44:04 -
Hindistan'dan Taliban ile barış sürecine destek

KABİL (AA) - Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Taliban ile barış sürecine desteğini açıkladı.

Modi, resmi temaslarda bulunmak üzere Hindistan'da bulunan
Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile yaptığı görüşmede, Hindistan'ın Afganistan'da kalıcı barışın sağlanmasını istediğini söyledi.

Afganistan'da barışın gelmesiyle terör örgütlerinin faaliyetine yer kalmayacağını ifade eden Modi, ''Afgan halkının kabulü olan bir barış sürecini destekliyoruz.'' dedi.

Hindistan ile Afganistan arasındaki dostluk bağına değinen Modi, Hindistan'ın Afganistan'a olan yardımının devam edeceğini belirtti.

Abdullah, 12 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da başlayan Taliban ile Afganlar arası müzakereler hakkında Modi'ye bilgi vererek, Hindistan'ın barış süreci konusunda açıkladığı destek için teşekkür etti.


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