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Dünya Hindistan'dan nükleer hamle... Çin'in tamamını vurabilir!
Dünya

Hindistan'dan nükleer hamle... Çin'in tamamını vurabilir!

Doğu Akdeniz'de işler karışmaya devam ediyor. Tayvan'a saldıracağı düşünülen Çin'e karşı Hindistan'dan hamle geldi. Çin ile sınır gerginliği yaşayan Hindistan, nükleer kapasiteli kıtalar arası balistik füze test etti. Balistik füze Agni-5'in Çin'in tamamını vurabileceği ileri sürülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 11:13:00 -
Hindistan'dan nükleer hamle... Çin'in tamamını vurabilir!

Hindistan, 5 bin kilometre menzile sahip nükleer kapasiteli kıtalar arası balistik füze test ettiğini duyurdu.

AA'nın aktardığı habere göre, Hindistan hükümetinden yapılan açıklamada, ülkenin doğu kıyısındaki bir adadan fırlatılan, 5 bin kilometre menzile sahip "Agni-5" isimli füzenin testinin başarılı bir şekilde gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, füze denemesinin, "güvenilir asgari caydırıcılık politikasına" uygun olduğu ifade edildi.

Balistik füze Agni-5'in Çin'in tamamını vurabileceği ileri sürülüyor.

Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağlarının çevrelediği belirsiz sınır hattı ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi ise Aksai Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süren görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemiyor.

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Yorumlar

zalimi zalime kırdır yarabbi

bütün müslüman lara insanlara vatanımıza milletimize dinimize müslüman lara karşı zalim lik hainlik düşmanlık eden leri kafir leri düşman ları bir biri'ne kırdır Yarabbi Âmin
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Mustafa

Hindistan, Çin kardeş ülkedir, birbirleriyle savaşmaz.
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