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Hindistan'dan muhalif parti liderlerine Cammu Keşmir yasağı

Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir bölgesini ziyaret etmek isteyen muhalefet liderlerine izin vermedi

24 Ağustos 2019 Cumartesi 21:52
Hindistan'dan muhalif parti liderlerine Cammu Keşmir yasağı

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir bölgesinde inceleme yapmak isteyen muhalif parti temsilcilerine giriş izni vermedi.

Hindistan Ulusal Kongresi (INC) yetkililerinden Vineet Punia, yaptığı açıklamada, inceleme yapmak üzere Cammu Keşmir'in başkenti Srinagar'a gelen muhalefet partisi liderlerinin, havalimanında saatlerce bekletildikten sonra Yeni Delhi'ye geri yollandıklarını bildirdi.

Aralarında INC eski lideri Rahul Gandhi, Hindistan Komünist Partisi liderlerinden Sitaram Yechuryve Janata Dal partisinden Sharad Yadav'ın da olduğu heyette toplam dokuz siyasi partinin temsilcilerinin bulunduğu belirtildi.

INC'nin önde gelen isimlerinden ve Cammu Keşmir'in eski başbakanlarından Ghulam Nabi Azad, ziyaret sebeplerinin, Hindistan hükümetinin bölgede durumun normale döndüğü iddialarını değerlendirmek olduğunu söyledi.

Hindistan hükümetinden dün yapılan açıklamada, bölgedeki hassas durum sebebiyle muhalif parti temsilcilerinin bölgeyi ziyaret etmemeleri uyarısında bulunulmuştu.

- Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı bir konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı verdiği kararla ortadan kaldırarak, Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı konumuna son vermişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarda Keşmir'in askerden arındırılması ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.


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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 21:52
  1. Cammu Keşmir
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