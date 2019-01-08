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Hindistan'dan kritik İran kararı: İzin verildi

Hindistan Ulaştırma Bakanı Nitin Gadkari, Çabahar Limanı'nda ulaştırma ve taşımacılık alanlarında ortak işbirliğini kolaylaştırmak amacıyla İran'ın Pasargad Bankası'na, ülkede faaliyet izni verdiklerini açıkladı.

08 Ocak 2019 Salı 18:41
Hindistan'dan kritik İran kararı: İzin verildi

Hindistan Ulaştırma Bakanı Nitin Gadkari, Çabahar Limanı'yla ilgili ticari işlemleri kolaylaştırmak için İran'ın Pasargad Bankası'na ülkede faaliyet izni verildiğini açıkladı.

Hindistan Ulaştırma Bakanı Nitin Gadkari, Çabahar Limanı'yla ilgili ticari işlemleri kolaylaştırmak için İran'ın Pasargad Bankası'na ülkede faaliyet izni verildiğini duyurdu.

Hindistan Haber Ajansı'nın (PTI) haberine göre, Hindistan Ulaştırma Bakanı Gadkari, resmi ziyaret kapsamında Yeni Delhi'yi ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'le bir araya geldi.

Şube açılacak

Görüşme sonrasında iki bakan, düzenledikleri basın toplantısında karşılıklı ekonomik ilişkiler ve özellikle Çabahar Limanı, ulaştırma ve taşımacılık alanlarında ortak işbirliğini genişletmenin yollarını ele aldıklarını belirtti.

Hindistan Ulaştırma Bakanı Gadkari, iki ülke arasındaki ticareti kolaylaştırmak için İran'ın Pasargad Bankası'na ülkede faaliyet izni verildiğini aktararak, "Hindistan hükümeti, İranlı bankaya Mumbai'de bir şube açma izni verdi. Banka üç ay içerisinde Çabahar Limanı'yla ilgili finansal işlemler için şube açacak." dedi.

"Çabahar Limanı üzerinde çok çalışıyoruz"

Çabahar Limanı'nın önemine vurgu yapan Gadkari, şunları kaydetti:

"Çabahar Limanı üzerinde çok çalışıyoruz. Bazı sorunlar vardı ancak İran hükümetinin çabalarıyla bunları giderdik. Yakın zamanda Çabahar Limanı'nı tam kapasiteyle işleteceğimize inanıyorum."

Zarif'in görüşmede iki ülke arasındaki ticarette takas sistemi oluşturma da dahil olmak üzere birçok teklif verdiğini ifade eden Gadkari, "İran'ın büyük miktarlarda çelik raylara ve lokomotif motorlarına ihtiyacı var. Bize de üre tedarik etmeye hazırlar. Hindistan, İran’a çelik ray sağlayabilir." diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, üst düzey siyasi ve ekonomik bir heyetle dün Hindistan'a gitmişti.

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 18:41
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