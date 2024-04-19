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Ekonomi Hindistan'dan hiç beklenmedik karar! Ülkenin can damarını Türklere emanet ettiler
Ekonomi

Hindistan'dan hiç beklenmedik karar! Ülkenin can damarını Türklere emanet ettiler

Yeniakit Publisher
2024-04-19 08:18:00 - 2024-04-19 08:26:21
Hindistan'dan hiç beklenmedik karar! Ülkenin can damarını Türklere emanet ettiler

Son dönemde Türkiye karşıtı politikalarla dikkat çeken Hindistan, trenlerin bakın kontrolünü ve bu alandaki kritik projeleri Türklere verme kararı aldı.

Türk inşaat şirketlerinin Güney Asya’da ilgi gösterdiği pazarlardan biri olan Hindistan’da önemli bir anlaşma imzalandı. Hindistan Demiryolları Bakanlığı’nın inşaat kolu olarak çalışan devlete ait Rail Vikas Nigam Limited, Türk şirketi Tümaş Türk Mühendislik Danışmanlık ve Taahhüt’e ait Tümaş İndia ile anlaşma imzaladı.

Anlaşmayla Türk şirketi Hindistan'daki toplu taşıma projeleri ve altyapı projelerinde ortaklık ve işbirliği yapacak. Son açıklanan verilere göre Hindistan'da her gün 11.000 tren işletiliyor. Hindistan dünyanın en büyük ikinci demiryolu ağına sahiptir. Bu, günde 23 milyon yolcunun raylarda seyahat ettiği gerçeğiyle birleştiğinde, trenlerin neden bu kadar kalabalık olduğunu ve yolcuların genellikle kenarlarda asılı olduğunu görebileceğinizi açıklamaya yardımcı oluyor. Hindistan Demiryolları, 1,4 milyon çalışanıyla dünyanın en büyük işverenlerinden biri.

Kurucusu Ocak ayında hayatını kaybetmişti

Türkiye’nin en önemli ihtisas sahibi mühendislik kuruluşlarından olan Tümaş, geçtiğimiz aylarda CEO’sunu trafik kazasında kaybetmişti. Tümaş CEO'su Fehmi Zafer Heperler, Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında yaşamını yitirmişti. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Devlet Planlama Teşkilatı başkanlığı yaptığı 1969’da Türkiye’nin öncü mühendislik, mimarlık, müşavirlik şirketi olarak kurulmasına ön ayak olduğu TÜMAŞ’ın hayata geçirdiği projelerden bazıları şöyle: Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı İnşaatı, Petkim Aliağa Kompleksi Alçak Yoğunluklu Polietilen Fabrikası, TOKİ’nin pek çok ildeki konut, idari yapı, sağlık, eğitim, gençlik spor, kültür ticaret merkezi inşaat ve sonrasında saha kontrollük ve müşavirlik hizmetleri, Konya Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi, Polatlı Su ve Atıksu işi, Konya Karaman İstasyonları arası mevcut hattın çift hatta dönüştürülmesi, Samsun Tekkeköy Mendirek ve Tersane Limanı Projesi ve İstanbul’da Mimar Sinan Köprüleri’nin ışıklandırılması projeleri…

Kaynak: Patronlar Dünyası

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