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Dünya Hindistan’dan flaş karar! Bunu yapan hükümet yetkilileri ceza yiyecek
Dünya

Hindistan’dan flaş karar! Bunu yapan hükümet yetkilileri ceza yiyecek

Hindistan’da Yüksek Mahkeme, Kovid-19 hastaları için hayati öneme sahip tıbbi malzemenin tedarik edilememesinden sorumlu hükümet yetkililerinin cezalandırılabileceğine hükmetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 19:35:00 -
Hindistan’dan flaş karar! Bunu yapan hükümet yetkilileri ceza yiyecek

Hindistan’da Yüksek Mahkeme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları için hayati öneme sahip tıbbi malzemenin tedarik edilememesinden sorumlu hükümet yetkililerinin cezalandırılabileceğine hükmetti.

Yeni Delhi’de Yüksek Mahkeme, hastanelerin talep ettiği oksijen tüplerinin teslim edilmemesi durumunda ilgili hükümet yetkililerini cezalandırılabileceğine karar verdi.

Yargıçlar Vipin Sanghi ve Rekha Patil, insanların ölmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Hükümetin düzenli oksijen tedariki sağlayamadığını bildiren hastane yetkilileri, yargının sürece müdahale etmesini talep ederek mahkemeye başvurmuştu.

Başkent Yeni Delhi’de bir hastanede tedavisi süren 12 koronavirüs hastasının oksijen tüpü yetersizliğinden hayatını kaybettiği haberleri basına yansımıştı.

Diğer yandan, Andra Pradeş eyaletinde 16 kişinin ve Yeni Delhi’nin dışında bir hastanede 6 kişinin yine aynı nedenle öldüğü kaydedildi.

Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da son 24 saatte 392 bin 488 yeni vaka tespit edildi, 3 bin 689 kişi hayatını kaybetti.

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