Hindistan'dan Elon Musk'ın Starlink'ine lisans ayarı

İletişim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Starlink'in ülkede lisansının olmadığı ve halkın reklamları yapılan Starlink hizmetlerine abone olmamasının tavsiye edildiği aktarıldı.

Musk'ın şirketinden ise henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Basında çıkan haberlere göre, Musk'ın SpaceX'i, hizmetin beta sürümü için 99 dolar karşılığında ön siparişleri kabul ediyor.