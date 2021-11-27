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Teknoloji Hindistan'dan Elon Musk'ın Starlink'ine lisans ayarı
Teknoloji

Hindistan'dan Elon Musk'ın Starlink'ine lisans ayarı

Hindistan hükümeti, Elon Musk'ın SpaceX havacılık şirketine ait Starlink Internet Services'in uydu tabanlı internet hizmeti sunmadan önce, ülkenin internet düzenleme kurallarına uyacağını bildirmesini istedi. Rusya'da Batı'ya ait internet ve sosyal medya ağlarına karşı tedbirler ve yaptırımlar uygulamıştı.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 17:50:00 -
Hindistan'dan Elon Musk'ın Starlink'ine lisans ayarı

İletişim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Starlink'in ülkede lisansının olmadığı ve halkın reklamları yapılan Starlink hizmetlerine abone olmamasının tavsiye edildiği aktarıldı.

Musk'ın şirketinden ise henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Basında çıkan haberlere göre, Musk'ın SpaceX'i, hizmetin beta sürümü için 99 dolar karşılığında ön siparişleri kabul ediyor.

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