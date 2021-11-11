Hindistan'dan Çin'e sert tepki

Indianexpress'in haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Çin ile ilgili raporuna dair değerlendirmelerde bulundu.

Bagchi, Çin'in Hindistan toprakları üzerindeki iddialarını kabul etmediklerini vurgulayarak, "Çin, on yıllar boyunca yasa dışı işgal ettiği alanlar da dahil olmak üzere sınır bölgeleri boyunca son birkaç yılda inşaat faaliyetleri yürütmüştür. Hindistan ne topraklarımızın bu tür yasa dışı işgalini ne de Çin'in haksız iddialarını kabul ediyor." dedi.

Hükümetin sınır bölgelerindeki halka yönelik yol ve köprü inşaatı da dahil olmak üzere çeşitli altyapı çalışmalarını hızlandırdığına işaret eden Bagchi, Çin'in illegal faaliyetlerine yönelik protesto haklarını her zaman diplomatik yollarla ilettiklerini ve gelecekte de bunu yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Bagchi, Hindistan'ın güvenliğiyle ilgili tüm gelişmeleri sürekli izlediklerini, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekli tüm önlemleri aldıklarını sözlerine ekledi.

Pentagon'un 3 Kasım'da Kongreye sunulmak üzere hazırladığı "Çin'in Müdahil Olduğu Askeri ve Güvenliğe İlişkin Gelişmeler" başlıklı raporunda Çin ordusunun 2020'de Çin'in Tibet Özerk Bölgesi ile Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaleti arasındaki ihtilaflı bölgede 100 hanelik köy inşa ettiğini iddia etmişti.

Taraflar egemenlik ihtilaflarını çözemiyor

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi ise Aksai Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süren görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemiyor.

Sınırda çatışma çıktı

Ladakh bölgesindeki Galwan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ile Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Çatışmanın ardından iki ülke askeri birlikleri sınırda teyakkuz haline geçmiş, Hindistan bölgeye karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise obüsler ve tanklar konuşlandırmıştı.

Bu gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoyundaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.