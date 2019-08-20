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Hindistan'daki yağışların bilançosu artıyor

20 Ağustos 2019 Salı 11:40
Hindistan'daki yağışların bilançosu artıyor

ANKARA (AA) - Hindistan'ın çeşitli kesimlerinde etkili olan yağışların yol açtığı sel, toprak kayması ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı Uttarakhand eyaletinde 32'ye, Himaçal Pradeş eyaletinde 26'ya çıktı.

NDTV kanalının haberine göre, yetkililer, son günlerde etkisini sürdüren şiddetli yağışlara bağlı afet ve kazalar nedeniyle Uttarakhand'de 32 kişinin, Himaçal Pradeş'te de 26 kişinin öldüğünü duyurdu.

Onlarca evin selde sürüklendiği Uttarakhand'de 8 kişinin kayıp olduğunu aktaran yetkililer, kayıp kişileri arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Eyalette eğitime ara verildi.

Pencap, Himaçal Pradeş ve Uttarakhand'de meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle turist ve yöre halkının bazı bölgelerde mahsur kaldığını ifade eden yetkililer, 670'den fazla yolun kısmen ya da tamamen kapandığı Himaçal Pradeş'te hala yüzlerce turistin yardım beklediğini belirtti.

- 10 binden fazla kişi evlerini terk etti

Diğer yandan Yeni Delhi'de taşma riski bulunan Yamuna Nehri civarındaki alçak yerlerde ikamet eden 10 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Yetkililer, dün Pencap'ta etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 3 kişinin öldüğünü, 209'dan fazla köyün tedbir amaçlı boşaltıldığını aktarmıştı.

Şiddetli yağışların etkili olduğu Kerala, Maharaştra, Madhya Pradeş, Racastan, Andra Pradeş ve Karnataka eyaletlerinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 350 kişi hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 11:40
  1. Aşırı yağışlar
  2. Hindistan

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