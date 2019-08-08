Hindistan'daki seller Ülkenin batısı ve güneyinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 33'e yükseldi

ANKARA (AA) - Hindistan'ın batısı ve güneyinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e çıktığı bildirildi. Ülke basınında yer alan habere göre, yetkililer ülkenin batısındaki Maharaştra eyaletinde, seller nedeniyle 9 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 25'e çıktığını, Karnataka eyaletinde de 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaklaşık 180 bin kişi sellerin etkili olduğu bölgelerden tahliye edildi. Yetkililer, kaybolan en az 3 kişinin arandığını belirterek nehir taşkınları sonucu bazı yolların trafiğe kapatıldığını kaydetti. Öte yandan, selden etkilenen kentlerdeki okullarda pazartesiden bu yana eğitim verilemiyor.





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