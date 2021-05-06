Hindistan'daki krizin nedeni belli oldu!

Son 24 saat içinde 412 bin rekor yeni vaka ve 3 bin 980 ölüm bildirdi. Hükümetin en üst düzey bilimsel danışmanı ise üçüncü bir dalganın kaçınılmaz olduğu konusunda uyardı.

"Üçüncü dalga kaçınılmaz"

Hindistan’da vaka sayıları rekor kırmaya devam ediyor. Ülke son 24 saat içinde 412 bin yeni vaka ve 3 bin 980 ölüm bildirdi. Hükümetin en üst düzey bilimsel danışmanı K. VijayRaghavan ise üçüncü bir dalganın kaçınılmaz olduğu konusunda uyardı.

K. VijayRaghavan, uzmanların vakalardaki artışın "vahşiliğini" tahmin etmediğini belirterek, "Virüsün dolaşımdaki yüksek seviyeleri göz önüne alındığında, üçüncü aşama kaçınılmazdır. Ancak bu üçüncü aşamanın hangi zaman ölçeğinde gerçekleşeceği net değil. Yeni dalgalara hazırlanmalıyız” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, virüsün ikinci dalgası, hali hazırda ülkedeki sağlık sistemini çöktürdü; hastane yataklarında, tıbbi oksijen ve krematoryum alanlarında büyük bir kıtlığa yol açtı. Bazı eyaletler yerel tecrit ve sokağa çıkma yasakları ilan etti, ancak hükümet, ekonomi üzerindeki etkisinden korktuğu için ulusal bir karantina uygulamaya isteksiz davrandı.

Çifte mutasyona uğrayan virüs hangi eyaletlerde görüldü

Hindistan’da koronavirüsün sıralanan yaklaşık 13 bin örneğinin 3.500'den fazlasınıda B.1.617 de dahil olmak üzere endişe verici varyantlar olduğu bulundu. B.1.617 varyantının, Maharashtra, Karnataka, Batı Bengal, Gujarat ve Chhattisgarh dahil olmak üzere birçok eyalette dalgalanma bildirdiği bildirildi.



Ancak, bir aydan fazla bir süredir Delhi, varyantın mevcut artışla hiçbir bağlantısı olmadığı konusunda ısrar etti. Virolog Dr Shahid Jameel daha önce BBC'den Vikas Pandey'e, Hindistan'ın ciddi şekilde mutasyonlara oldukça geç bakmaya başladığını ve sıralama çabalarının yalnızca Şubat 2021'in ortalarında "düzgün bir şekilde başlatıldığını" söyledi.

Diğer taraftan merkez hükümet mutasyonla vakaların artışı arasındaki bağlantıyı kabul etse de, Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi’nden Sujeet Singh, “Epidemiyolojik ve klinik korelasyonu tam olarak kurulmamıştır. Korelasyon olmadan, herhangi bir artışla doğrudan bağlantı kuramayız. Bununla birlikte, eyaletlere halk sağlığı tepkisini güçlendirmelerini tavsiye ettik. Bu kapsamda testleri artırmalarını ve kalabalıkları karşı önlem almalarını bildirdik” dedi.

Öte yandan, son bir gün içinde ülkede mutasyonlu virüsün dolaşımda olduğu bir dizi eyalet tek bir günde en yüksek ölüm rakamlarını açıkladı. Bu eyaletler arasında Uttar Pradesh, Haryana ve Pencap'ın kuzey eyaletleri, Tamil Nadu ve Karnataka yer aldı. Pandemi boyunca en yüksek vaka yüküne sahip olan batıdaki Maharashtra eyaleti ise 920 ölüm bildirdi.

Dünyadaki ölümlerin dörtte biri Hindistan'da

Ancak uzmanlar, testlerin azalması ve ölümlerin eksik raporlanması nedeniyle rakamların çok daha yüksek olabileceğini söylüyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hindistan'ın geçen hafta dünya çapında bildirilen koronavirüs vakalarının neredeyse yarısını ve ölümlerin dörtte birini oluşturduğunu söyledi. Bu hafta Londra'daki G7 Dışişleri Bakanları toplantısına seyahat eden Hintli bir heyet ise iki üyesinin Covid-19 testi pozitif çıkması sonrasında kendini izole ediyor. Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar heyetle birlikte Londra'ya gitti ve zirvenin geri kalanına sanal olarak katılacağını söyledi.

Aşılamada son durum

Hindistan başlangıçta Temmuz ayına kadar 300 milyon kişiyi aşılamak istiyordu, ancak dozların yetersizliği nedeniyle aşılanan insanların sayısında dramatik bir düşüş oldu. 1,4 milyarlık nüfusun yalnızca 269 milyonu iki doz, 128 milyonu ise tek doz aşı oldu.

Ülkedeki aşı stokları neredeyse tükendi ve şu anda 45 yaşın altındaki yetişkinler, aşı randevusu almak için mücadele ediyor.

Öte yandan uzmanlar, kilitlemelerin ve aşıların salgından tek çıkış yolu olduğunu, ancak hükümetin hemen harekete geçmesi gerektiğini söylüyor.