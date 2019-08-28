0553 313 94 23

Hindistan'da Yüksek Mahkeme Keşmir konusunda hükümetten açıklama istedi

28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:30
Hindistan'da Yüksek Mahkeme Keşmir konusunda hükümetten açıklama istedi

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da Yüksek Mahkeme, Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasına ilişkin yasal zemini değerlendirerek, hükümetten durumu açıklamasını talep etti.

Yüksek Mahkeme, federal hükümetten Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması, kendisine yapılan 14 başvuruya cevap vermesi ve Keşmir'deki medya kısıtlamaları hakkında mahkemeyi bilgilendirmesini istedi.

Bir yetkili, beş yargıcın katılacağı ilk duruşmanın ekim ayında yapılacağını belirtti.

Öte yandan mahkeme, hükümeti, Kashmir Times Genel Yayın Yönetmeni Anuradha Bhasin'in, Keşmir'de medyanın çalışmasına yardımcı olmak için tüm iletişim ağları, mobil internet ve sabit telefon hattı hizmetlerinin düzeltilmesine ilişkin başvurusuna 7 gün içinde cevap vermeye çağırdı.

- Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı bir konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı verdiği kararla ortadan kaldırarak Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı konumuna son vermişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarda Keşmir'in askerden arındırılması ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:30
  1. Cammu Keşmir
  2. Hindistan
  3. Keşmir
  4. pakistan
  5. Yüksek Mahkeme

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobilin hava filtresinde uyuşturucu bulundu
    1. Otomobilin hava filtresinde uyuşturucu..
    2. Bulgaristan'da uyuşturucu operasyonu
    3. Destici'den olay kayyım çıkışı: Tüm..
    4. Kral meyvesi nedir? Kral meyvesinin..
    5. Antalya'da orman yangınları
    6. Şule Yüksel Şenler'in eserlerinde..
    7. Bursa Milletvekili Esgin, 35 yıllık..
    8. Viranşehir’de ’balık kuşu’ itfaiyeye..
    9. TGAP sağlık ofisi Van’da toplandı
    10. Mersin’de çocuklara gelişimsel tarama..
    11. Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi..
    12. İngiltere'nin 134 yıllık köklü kulübü..
    13. Başkan duyurdu! ASELSAN dünya..
    14. Jandarma mülteci ve organizatörlere..
    15. Ruhani’nin eski danışmanı kefaletle..
    16. Tarih “MiniaSivas” ile görücüye çıkacak
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fas..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Lazreq'ı..
    19. GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta tekstil..
    20. Su içmek için mutfağa gitti, maganda..
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir