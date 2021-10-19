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Dünya Hindistan’da yağış ve heyelan felaketi: 18 ölü
Dünya

Hindistan’da yağış ve heyelan felaketi: 18 ölü

Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletinde günlerdir süren şiddetli yağışlar sonucu en az 18 kişinin öldüğü, 12 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 14:05:00 -
Hindistan’da yağış ve heyelan felaketi: 18 ölü

Press Trust of India (PTI) ajansının haberine göre, eyalette etkili olan şiddetli yağışların ardından ani sel ve toprak kaymaları meydana geldi. Yetkililere göre, yaşanan felakette en az 18 kişi öldü ve 12 kişi de kayboldu. Ulusal Afet Müdahale Gücü ve Hint Ordusu, daha fazla kayıp olmasından endişe edilen Kottayam ve Idukki’deki arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

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