Hindistan’da tren raydan çıktı: 7 ölü Asya ülkesi Hindistan'da trenin raydan çıkması sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi de yaralandı.

Hindistan’ın doğusundaki Bihar eyaletinde bir trenin raydan çıkması sonucu 7 kişi ölürken, 29 kişi yaralandı. Demiryolu yetkilileri, Yeni Delhi istikametine giden yolcu treninin 9 vagonunun raydan çıktığını kaydetti. Hindistan’ın Patna kentinin 30 kilometre kuzeyinde meydana gelen kazada, trende bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, 29 kişinin de yaralandığını dile getirdi. Yaralılardan ikisinin durumu ağır... Hindistan demiryolu ağı bakımsızlık, sinyalizasyon ve iletişim sorunları nedeniyle bir çok kazaya neden oluyor. Son olarak 2016’daki tren kazasında 127 kişi hayatını kaybetmişti.

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