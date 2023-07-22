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Dünya Hindistan’da toprak kayması! Can kaybı 26’ya yükseldi
Dünya

Hindistan’da toprak kayması! Can kaybı 26’ya yükseldi

Yeniakit Publisher
2023-07-22 19:50:00 -
Hindistan’da toprak kayması! Can kaybı 26’ya yükseldi

Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 26’ya yükseldi.

Hindistan’ın batısındaki Maharashtra eyaletinde bağlı Isrhalwaldi köyünde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen toprak kaymasında can kaybı artıyor. Yetkililer, arama-kurtarma ekiplerinin 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşarak ölü sayısının 26’ya yükseldiğini açıkladı.

Yüzlerce kişinin hala toprak altında kaldığından endişe duyduklarını belirten yetkililer, arama-kurtarma operasyonlarının şiddetli yağış, görüş mesafesinin azlığı ve engebeli arazi nedeniyle engellendiğini ifade etti. Ayrıca heyelandan etkilenen yaklaşık 16-17 evin olduğu ve çok sayıda ailenin yeniden güvenli bölgelere yerleştirildiği belirtildi.

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