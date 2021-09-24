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Dünya Hindistan’da silahlı saldırı! 3 ölü var
Dünya

Hindistan’da silahlı saldırı! 3 ölü var

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de avukat kılığına giren silahlı kişiler, duruşma salonunda gangsteri öldürdü. İki saldırgan, güvenlik güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 17:20:00 -

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’deki bir mahkeme binası, silahlı saldırıya sahne oldu. Hint polisinden yapılan açıklamaya göre Rohini’de avukat kılığına giren silahlı kişiler, duruşma sırasında ülkenin ünlü gangsteri Jitender Gogi’yi ateş açarak öldürdü. Polis, Gogi’ye yapılan saldırının "çete savaşının sonucu" olduğunu belirterek saldırganların güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini kaydetti. Adı açıklanmayan üst düzey bir polis memuru, "Rakip çeteden iki kişi duruşma salonunda Jitender Gogi’ye ateş açtı. Orada bulunan polis hızla müdahale etti ve iki saldırganı öldürdü. Gogi dahil toplam üç ölü var" ifadelerini kullandı.

Hindistan medyasında yer alan görüntülere göre adliye binasındaki silahlı saldırı paniğe neden olurken, silah sesleri duyuluyor.

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