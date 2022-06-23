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Dünya Hindistan'da sel felaketi! Ölü sayısı 100'ü geçti
Dünya

Hindistan'da sel felaketi! Ölü sayısı 100'ü geçti

Hindistan'ın Assam eyaletinde meydana gelen sellerde ölenlerin sayısı 100'ü geçti.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 13:47:00 -
Hindistan'da sel felaketi! Ölü sayısı 100'ü geçti

Assam eyaletinde seller nedeniyle son 24 saatte 12 kişi hayatını kaybetti.

Eyalet yetkilileri son ölümlerle eyalette seller nedeniyle 6 Nisan'dan beri yaşamını yitirenlerin sayısının 100'ü geçtiğini belirtti. Yetkililer, hayatını kaybedenler arasında 4 çocuk bulunduğunu söyledi.

Eyaletin afet yönetimi otoritesi, 32 ilçede 5 milyondan fazla kişinin selden etkilendiğini bildirdi.

Selden etkilenen 271 binden fazla kişi yardım kamplarına sığındı.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, başta Hindistan'da olmak üzere her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

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