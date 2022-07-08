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Dünya Hindistan’da sel felaketi: 15 ölü, 50 kayıp
Dünya

Hindistan’da sel felaketi: 15 ölü, 50 kayıp

Hindistan'da meydana gelen sel nedeniyle 15 kişi hayatını kaybederken 50’den fazla kişi ise kayboldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 22:00:00 -
Hindistan’da sel felaketi: 15 ölü, 50 kayıp

Hindistan’da etkili olan şiddetli yağışların sele neden olması ile ülkenin Keşmir kentinde bulunan Amarnath Hindu tapınağı çevresindeki çadırların yıkılması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 50’den fazla kişi ise kayboldu.

Hindistan’da etkili olan şiddetli yağışların sele neden olması ile Keşmir kentinde bulunan Amarnath Hindu tapınağı çevresindeki 25’ten fazla çadır yıkıldı. Yetkililer olayda 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin ise kaybolduğunu açıkladı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Hindistan ordusu olay yerine arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin gönderildiğini ayrıca yaralıların hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

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