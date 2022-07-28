  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Hindistan’da savaş uçağı düştü: Ölüler var
Dünya

Hindistan’da savaş uçağı düştü: Ölüler var

Hindistan’da MiG-21 tipi savaş uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-28 22:17:00 - 2022-07-28 22:18:50

Hindistan’ın Rajasthan eyaletinde Hindistan Hava Kuvvetleri’ne bağlı MiG-21 tipi savaş uçağı düştü. Uçağın yerel saatle 21.00 sularında Barmer’da bulunan Bhimra köyü yakınlarına düştüğü ve 2 pilotun hayatını kaybettiği aktarıldı. Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden pilotların ailelerine başsağlığı dilenerek, Hava Kuvvetlerinin acılı ailelerin yanında olduğu aktarıldı.

Uçağın neden düştüğü henüz bilinmezken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Uçağın eğitim uçuşu yaptığı sırada düştüğü ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23