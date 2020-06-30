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Aktüel

Hindistan'da sanayi tesisinden sızan kimyasal gaz nedeniyle 2 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-30 10:58:27 -
Hindistan'da sanayi tesisinden sızan kimyasal gaz nedeniyle 2 kişi öldü

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletindeki Visakhapatnam şehrinde bir sanayi tesisinden kimyasal gaz sızması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi hastalandı.

Hindustantimes'ın haberine göre, Visakhapatnam şehrinde bir sanayi tesisinden gece geç saatlerde kimyasal Benzimidazol gazı sızmaya başladı.

Yetkililer, kimyasal gaz sızması nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin hastalandığını açıkladı.

Gazdan etkilenen işçiler kaldırıldıkları hastanede solunum cihazına bağlandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken fabrika geçici olarak kapatıldı.

Gazın fabrika dışına çok fazla yayılmadığı ve herhangi bir olumsuz etkisinin olmayacağı kaydedildi.

Aynı fabrikada 3 yıl önce meydana gelen reaktör patlamasında da 2 kişi yaşamını yitirmişti.

Öte yandan, Visakhapatnam'daki başka bir sanayi tesisinde 7 Mayıs'ta meydana gelen kimyasal gaz sızması sonucu da 13 kişi ölmüş, 1000'in üzerinde kişi de hastalanmıştı.




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