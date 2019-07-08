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Hindistan’da otobüs su kanalına uçtu! 29 ölü, 18 yaralı

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde yolcu otobüsün kanala düşmesi sonucu 29 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:31
Hindistan’da otobüs su kanalına uçtu! 29 ölü, 18 yaralı

Yerel basında çıkan haberlere göre, Uttar Pradesh’inLucknow kentinden başkent Yeni Delhi’ye hareket eden ve yaklaşık 50 kişiyi taşıyan otobüs, sürücüsünün Agra yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 30 metre yükseklikten kanala düştü.

Kazada 29 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı belirtildi. Ölenler arasında 1,5 yaşında bir bebek ve 15 yaşında bir genç kızın bulunduğu kaydedildi.

Yetkililer, kazanın şoförün uyuyakalması sonucu meydana geldiğini dile getirdi. 

"Hayatını kaybeden kişilerin yakınlarına 500 bin rupi verilecek"

Hindistan Başbakanı Narendra Modi,Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kazayla ilgili üzgün olduğunu belirtirken, yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı diledi. Yaralılara acil şifalar dileyen Modi, gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath ise kazada ölenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, yaralılar için önlem alındığını ifade etti. 

Bu arada, hayatını kaybeden kişilerin yakınlarına 500 bin rupi(yaklaşık 7 bin 250 dolar) verileceği açıklandı.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:31
  1. Uttar Pradesh’in Lucknow kenti
  2. Yeni Delhi
  3. Agra
  4. Hindistan Başbakanı Narendra Modi
  5. Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath
  6. Hindistan
  7. çok sayıda ölü ve yaralı var

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