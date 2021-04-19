Hindistan'da ortaya çıkmıştı! Bir ülkeye daha sıçradı
İngiltere'de, Hindistan’da ortaya çıkan, ardından ABD’nin California eyaletinde görülen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) iki kez mutasyona uğramış varyantının 104 kişide görüldüğü ve bu kişilerin çoğunun uluslararası seyahatle ilişkisi olduğu duyuruldu.
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Başbakanlık Ofisi 10 Numara’da düzenlediği basın toplantısında, salgının ülkedeki son durumuyla ilgili konuştu.
Hancock, ülkede "adım adım" normal hayata dönüşün başladığını ve aşılama programı ile 10 binden fazla kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybetmesinin önlendiğini belirtti.
Salgının yayılmasını önlemek için "yaygın test kampanyası" başlattıklarını söyleyen Hancock, ülkedeki her 10 eczaneden 9’unda ücretsiz Kovid-19 testinin dağıtıldığını bildirdi.
Hancock, ülkede en yüksek rakamların görüldüğü ocak ayından bu yana koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında yüzde 98, vaka sayılarında da yüzde 96 düşüş yaşandığını söyledi.
İlk olarak Hindistan’da ortaya çıkan, ardından ABD’nin California eyaletinde görülen Kovid-19’un "çift mutant" varyantının ülkede 104 kişide görüldüğünü ifade eden Hancock, bunların çoğunun uluslararası seyahatle ilişkisinin bulunduğunu ifade etti.
Ülkedeki bilim insanlarının "çift mutant"ın uygulanan aşılara karşı direnç geliştirip geliştirmediği üzerinde çalıştığını aktaran Hancock, kısıtlamaların tamamının kaldırılmasının planlandığı 21 Haziran’dan sonra da ülkede maske takma zorunluluğunun devam edebileceğini belirtti.