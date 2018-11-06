Hindistan'da namaza yasak!

Hindistan'da daha önce Tac Mahal Türbesi'nde cuma namazını yasaklayan Yüksek Mahkeme, vakit namazlarına da engel getirdi. Karar üzerine Hindistan Arkeolojik Araştırmalar Kurumu, türbede abdest için almak için kullanılan su tankını mühürledi. Uygulamaya tepki gösteren Tac Mahal İntizam Komitesi Başkanı İbrahim Hüseyin "Hem merkezi hükümet hem yerel yönetim Müslüman karşıtı zihniyete sahip. Bu yasağın hiçbir mantığı yok" dedi.

VAKİT NAMAZLARI YASAKLANDI

Hindistan Arkeolojik Araştırmalar Kurumu (ASI), Tac Mahal'de vakit namazlarının kılınmasını yasakladığını açıkladı.

ABDEST ALINAN SU TANKI MÜHÜRLENDİ

Times of India gazetesinde yer alan habere göre, Yüksek Mahkemenin, geçen temmuzda Tac Mahal Türbesi'ndeki mescitte şehir dışından gelen Müslümanların cuma namazı kılmasını yasaklayan kararının ardından ASI, Tac Mahal'de vakit namazlarının kılınmasının da yasaklandığını duyurdu. ASI yetkilileri, önceki gün türbede abdest için almak için kullanılan su tankını mühürledi.

"MÜSLÜMAN KARŞITI ZİHNİYET"

Tac Mahal İntizam Komitesi Başkanı Seyit İbrahim Hüseyin de Tac Mahal'de uzun yıllardır namaz kılındığını, bunu engellemek için ortada bir neden olmadığını belirterek, ASI'ye şikayette bulunacaklarını ifade etti. Hüseyin, gerek merkezi hükümetin gerek Agra yerel yönetiminin, Müslüman karşıtı bir zihniyete sahip olmasının söz konusu kararda etkili olduğunu savundu.

"KARAR MAHKEMENİN EMRİYLE ALINDI"

ASI Agra Dairesi'nde arkeolog Vasant Swarankar ise kararın mahkemenin emri uyarınca alındığını, buna göre mabette sadece yerel halkın cuma namazı kılabileceğini söyledi.