0553 313 94 23
impression

Hindistan'da namaza yasak!

Yüksek Mahkeme, vakit namazlarına da engel getirdi.

06 Kasım 2018 Salı 10:08
Hindistan'da namaza yasak!

Hindistan'da daha önce Tac Mahal Türbesi'nde cuma namazını yasaklayan Yüksek Mahkeme, vakit namazlarına da engel getirdi. Karar üzerine Hindistan Arkeolojik Araştırmalar Kurumu, türbede abdest için almak için kullanılan su tankını mühürledi. Uygulamaya tepki gösteren Tac Mahal İntizam Komitesi Başkanı İbrahim Hüseyin "Hem merkezi hükümet hem yerel yönetim Müslüman karşıtı zihniyete sahip. Bu yasağın hiçbir mantığı yok" dedi.

VAKİT NAMAZLARI YASAKLANDI

Hindistan Arkeolojik Araştırmalar Kurumu (ASI), Tac Mahal'de vakit namazlarının kılınmasını yasakladığını açıkladı.

ABDEST ALINAN SU TANKI MÜHÜRLENDİ

Times of India gazetesinde yer alan habere göre, Yüksek Mahkemenin, geçen temmuzda Tac Mahal Türbesi'ndeki mescitte şehir dışından gelen Müslümanların cuma namazı kılmasını yasaklayan kararının ardından ASI, Tac Mahal'de vakit namazlarının kılınmasının da yasaklandığını duyurdu. ASI yetkilileri, önceki gün türbede abdest için almak için kullanılan su tankını mühürledi.

"MÜSLÜMAN KARŞITI ZİHNİYET"

Tac Mahal İntizam Komitesi Başkanı Seyit İbrahim Hüseyin de Tac Mahal'de uzun yıllardır namaz kılındığını, bunu engellemek için ortada bir neden olmadığını belirterek, ASI'ye şikayette bulunacaklarını ifade etti. Hüseyin, gerek merkezi hükümetin gerek Agra yerel yönetiminin, Müslüman karşıtı bir zihniyete sahip olmasının söz konusu kararda etkili olduğunu savundu.

"KARAR MAHKEMENİN EMRİYLE ALINDI"

ASI Agra Dairesi'nde arkeolog Vasant Swarankar ise kararın mahkemenin emri uyarınca alındığını, buna göre mabette sadece yerel halkın cuma namazı kılabileceğini söyledi.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 10:08
  1. Hindistan
  2. tac mahal
  3. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Döviz mevduatları 91 milyar lira eridi
    1. Döviz mevduatları 91 milyar lira eridi
    2. AK Parti'de İzmir adaylığı için Hamza..
    3. Akşener: Milletimizin avukatlığını..
    4. İzmir Körfezi'nde korkutan görüntü!
    5. Gençlere iş verene 800 lira destek
    6. İhracatta 200 milyar dolar sesleri
    7. Çavuşoğlu'ndan İran'a yaptırım..
    8. ASELSAN ve TÜBİTAK'tan büyük proje!
    9. Derin devlet yapılanması çökertildi!
    10. MÜSİAD’dan Danimarka’ya yeni ofis
    11. Albaraka Mobil yenilendi
    12. Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
    13. "Alkol, sigara yok" dedi, fiyatını..
    14. Dolar ve fırsatçılar ekimde canavara..
    15. Rizespor'dan Volkan Demirel'e sürpriz..
    16. Diriliş Ertuğrul'da Halime Sultan..
    17. Abdullah Çatlı'nın ailesinden İYİ..
    18. Ali Koç'un istediği Türk teknik..
    19. İnsan yüzlü örümcek!
    20. Beşiktaş'ta çifte şok! Adriano Correia..
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'

    Günün Karikatürü

    4 Kasım 2018
    Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar
    Milyonları ilgilendiren karar! Adil Kullanım Kotası (AKN) 2019'da kaldırılıyor
    Milyonları ilgilendiren karar! Adil Kullanım Kotası (AKN) 2019'da kaldırılıyor