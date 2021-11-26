Hindistan’da Müslümanlara hastanelerde bile zulmediliyor

Münübe Yılmaz

İslam düşmanlığının had safhaya ulaştığı Hindistan'da Müslümanlara yönelik bir zorbalık daha patlak verdi. Oxfam India adlı bir sivil toplum kuruluşu tarafından yapılan ankette, bazı Müslümanların tıbbi bakım alma konusunda ayrımcılığa uğradığı ortaya konuldu. 28 eyalet ve 5 bölgeden toplam 3 bin 890 kişinin katıldığı ankette, Hintli Müslümanların yaklaşık yüzde 33'ü dinleri sebebiyle hastanelerde ayrımcılığa maruz kaldıklarını belirtti. Anket ayrıca, kadınların yüzde 35'inin kadın doktor sıkıntısı çektiğini ve odada başka bir kadın doktor olmaksızın erkek doktor tarafından muayene edilmek zorunda kaldıklarını ortaya koydu.