Hindistan'da makinistin el frenini bırakılan tren kilometrelerce gitti! Yetkililer teşhis yapacak
Hindistan'da akıl almaz bir olay yaşandı! Cammu Keşmir bölgesindeki Kathua Tren İstasyonu'nda makinistin inerken el frenini çekmeyi unuttuğu yük treni, Pencap eyaletine doğru 80 kilometreye yakın yol aldı. Yetkililerden olay üzerine açıklama geldi.
The Indian Express'in haberine göre, Pencap'a doğru yola çıkmak için Kathua'daki Tren İstasyonu'nda bekleyen yük treni, makinisti olmadan hareket etmeye başladı.
Kathua'da mola veren makinistin el frenini çekmeden indiği trene, kısa sürede hız kazanması nedeniyle müdahale edilemedi.
Yaklaşık 80 kilometrelik yolu makinistsiz giden treni, Ucchi Bassi İstasyonu'ndaki görevliler, raylara yerleştirdikleri tahta engellerle yavaşlatarak durdurdu.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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