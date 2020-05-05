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Aktüel

Hindistan'da mahsur kalan Pakistanlılar ülkelerine döndü

Yeniakit Publisher
2020-05-05 13:41:16 -
Hindistan'da mahsur kalan Pakistanlılar ülkelerine döndü

WAGAH (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da mahsur kalan yaklaşık 200 Pakistan vatandaşı, Wagah sınır kapısından Pakistan'a geçiş yaptı.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı 25 Mart'tan bu yana ilk defa açılan sınır kapısında güvenlik güçleri, Hindistan'da mahsur kalan yaklaşık 200 Pakistan vatandaşının geçişine müsaade etti.

Memleketinin Pakistan'ın Lahor kenti olduğunu belirten 55 yaşındaki Vahid Han, yaptığı açıklamada, Hindistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinde 5 aile üyesiyle akrabalarını ziyaret etmek için Uttar Pradeş eyaletinde olduğunu söyledi. Han, yetkililere teşekkür ederek ülkesine döndüğü için memnun olduğunu dile getirdi.

İki ülke askerlerinin 1959'dan bu yana her gün eş zamanlı ve senkronize yaptıkları bir törenle ünlü Wagah sınır kapısı, Pencap bölgesini, Hindistan ile Pakistan arasında ikiye ayırıyor.

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