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Dünya Hindistan'da Kovid-19’un hızlı bulaşan türü görüldü
Dünya

Hindistan'da Kovid-19’un hızlı bulaşan türü görüldü

İlk olarak İngiltere'de ortaya çıkan ve hızla diğer ülkelere de yayılan, Kovid-19'un daha hızlı yayılan mutasyonuna Hindistan'da da rastlandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 22:13:00 -
Hindistan'da Kovid-19’un hızlı bulaşan türü görüldü

Hindistan’da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çabuk yayılan türüne rastlandı.

Ülke basınındaki habere göre, Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere’den ülkeye gelen 6 kişide Kovid-19'un çabuk bulaşan türünün görüldüğü belirtildi.

Söz konusu 6 kişinin izole edildiği ve onlarla seyahat eden yolcuların da karantinaya alındığı duyuruldu.

Hint hükümeti, İngiltere'den yapılan uçuşların 31 Aralık'a kadar iptal edildiğini açıklamıştı.

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