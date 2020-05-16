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Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle getirilen "ezan okuma yasağı" mahkemeden döndü

Yeniakit Publisher
2020-05-16 00:01:59 -
Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle getirilen "ezan okuma yasağı" mahkemeden döndü

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da Yüksek Mahkeme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen ezan okuma yasağının iptaline hükmetti.

Ülke basınındaki habere göre Yüksek Mahkeme, Uttar Pradeş eyaletinin Allahabad kentinde ezan okunmasının Kovid-19 kısıtlamalarını ihlal etmediği gerekçesiyle kararı bozdu.

Yüksek Mahkeme, ezanın İslam'ın bir parçası olmasından hareketle yasağı kaldırırken ezanın hoparlörsüz okunmasına karar verdi.

Allahabad Yüksek Mahkemesine ezan okunması yasağının kaldırılması yönünde çok sayıda başvuru yapılmıştı.

Bölgedeki Müslümanlar kararı memnuniyetle karşılarken, bazıları hoparlör kullanılması için mahkemeye başvuracaklarını belirtiyor.

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