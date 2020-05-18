  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Nihat Doğan HDP'li belediyelere kayyım ataması ile ilgili ne söyledi? Nihat Doğan kimdir?

İftardan sonra soda, maden suyu içmenin faydası veya zararı var mıdır?

Bayram namazı tek kılınır mı? Bayram namazı evde nasıl kılınır?

EBA TV dersleri devam edecek mi?

Tek bir kişi 2,5 saatte 52 kişiye koronavirüs bulaştırabiliyor
için kalan
Dünya

Hindistan'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini geçti

Hindistan'da koronavirüsten korunmak için bazı Hindular inek idrarı bile içmişlerdi. Bugün çıkan haberlere göre, ülkede vaka sayısı 100 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 22:42:00 -
Hindistan'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan'da vaka sayısı 100 bin 340'a ulaştı.

Dünyada salgından en çok etkilenen 11'inci ülke olan Hindistan'da virüs dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 155'e yükseldi.

NDTV kanalının haberine göre, Hindistan'da salgından en çok etkilenen Maharaştra eyaletinde vaka sayısı 33 bin 53'e yükselirken, bu eyaleti 11 bin 379 vaka ile Gucerat, 11 bin 224 vaka ile Tamil Nadu izledi.
Başkent Yeni Delhi ve çevresindeki bölgeleri içerisine alan Ulusal Başkent bölgesinde Kovid-19 vaka sayısı 10 bin 54 oldu.

Öte yandan, Cammu Keşmir bölgesinde Kovid-19 vaka sayısı 1183'e yükselirken, salgın dolayısıyla 13 kişi yaşamını yitirdi.

Sokağa çıkma yasağı ay sonuna kadar uzatılmıştı

Hindistan'da yeni tip koronavirüs vakalarında görülen artış nedeniyle sokağa çıkma yasağı dün bir kez daha uzatılmış ancak eyaletlere, kısıtlamalara tabi olan bazı ekonomik faaliyetlerin düzenlenmesiyle ilgili daha fazla karar hakkı verileceği belirtilmişti.

İçişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, ülke genelinde halihazırda uygulanan sokağa çıkma yasağının 31 Mayıs'a kadar uzatıldığı belirtilmiş ve bugünden itibaren yürürlüğe girecek yeni karara göre, hava yolu ve metro seferlerinin yapılmayacağı, eyaletler arası tren seferlerinin ise bazı kısıtlamalarla süreceği ifade edilmişti.

Sokağa çıkma yasağı süresince okullar, oteller, restoranlar, dini, siyasi ve kültürel faaliyetlerle ilgili toplanma alanları kapalı olacak.

İnek idrarı içiyorlar

Koronavirüsten korunmak için inek idrarı içenlerden biri olan Om Prakash, "21 yıldır inek idrarı içiyoruz, inek dışkısında da banyo yapıyoruz. İngiliz ilaçlarını kullanma ihtiyacını hiç hissetmedik" dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı