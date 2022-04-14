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Dünya Hindistan'da köprüyü çaldılar
Dünya

Hindistan'da köprüyü çaldılar

Hindistan'da 18 metre yüksekliğindeki bir köprü, 3 günde sökülerek çalındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 09:18:00 - 2022-04-14 09:19:00
Hindistan'da köprüyü çaldılar

Hindıstan'da 18 metre yüksekliğindeki bir köprüyü devlet görevlisi kılığında çalan hırsızlar, 500 tonluk yapıyı 3 günde gaz kesici ve buldozer kullanarak söktü. İngiliz The Times gazetesinin haberine göre, köprünün doğudaki Bihar eyaletinin Rohtas bölgesindeki Amiyawar köyünden çalındığı belirtildi.

Sabah'ın haberine göre köylüler, hırsızların köprüyü tamir etmeye çalışan devlet görevlisi olduğuna inanıyorlardı.

Bir Amiyawar köyü sakini, yıkılma tehlikesi olduğu için birkaç yıl önce köprüyü kullanmayı bıraktıklarını ifade etti. Polis memuru Subhash Kumar, "Profesyonel bir iş. Köylülerden biri ne yaptıklarını sorduğunda, temelleri güçlendirmek için parçaları çıkardıklarını söylemişler" dedi.

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