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Dünya Hindistan'da konuşan Leyen'den Putin'i kızdıracak sözler
Dünya

Hindistan'da konuşan Leyen'den Putin'i kızdıracak sözler

Hindistan'da konuşan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus yakıtına bağımlılığın sürdürülemez olduğunu kaydetti.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 13:17:00 -
Hindistan'da konuşan Leyen'den Putin'i kızdıracak sözler

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus yakıtına bağımlılığın sürdürülemez olduğunu bildirdi.

The Indian Express gazetesinin haberine göre, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hindistan'ın uluslararası inisiyatiflerinden Uluslararası Güneş Enerji İttifakı kapsamında başkent Yeni Delhi'de düzenlenen bir toplantıya katıldı.

Von der Leyen, burada yaptığı konuşmada, "Ukrayna'daki savaş, Rus yakıtına bağımlılığın sürdürülemez olduğunun Avrupa için sert bir hatırlatıcısı oldu." ifadesini kullandı.

Yurt içinde üretilen yenilenebilir enerjiye geçişin hem çevre için iyi hem de stratejik bir güvenlik yatırımı olduğunu belirten Von der Leyen, enerji politikasının aynı zamanda güvenlik politikası olduğuna dikkati çekti.

Von der Leyen, bu nedenle Avrupa Komisyonunun gelecek ay AB'nin REPowerEU projesi kapsamında yeni bir güneş stratejisini sunacağı bilgisini verdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, Hindistan'ın bağımsızlığının 100. yılının kutlanacağı 2047'den önce enerjide bağımsız olması gerektiğine dair ifadelerini anımsatan Von der Leyen, fosil yakıtın yenilenebilir ve temiz enerjiye dönüşümünün AB ve Hindistan'ın ortak çıkarı olduğuna işaret etti.

Von der Leyen, Hindistan ve AB'nin iklim değişikliğiyle mücadeleye sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve güneş enerjisinin önemini kavradığını ifade etti.

Hindistan'da ve Avrupa'da sıcak hava ve şiddetli hava olaylarının arttığını söyleyen Von der Leyen, konuyla ilgili acilen harekete geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Enerji kullanımındaki artışa da dikkati çeken Von der Leyen, ilave enerjinin temiz ve yeşil olması gerektiğini, bunun için de siyasi kararlılık ve yatırıma ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Von der Leyen, Kovid-19 salgını nedeniyle küresel tedarik zincirinin sekteye uğradığını anımsattı.

Böylelikle küresel tedarik zincirinin güvenliğinin önemli bir mesele haline geldiğini kaydeden Von der Leyen, Hindistan ve AB'nin bu güvenliğe ilişkin iş birliği yapmasına ihtiyaç olduğunu kaydetti.

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