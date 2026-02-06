Hindistan'da kömür madeninde patlama: En az 18 işçiye mezar oldu

Hindistan’ın kuzeydoğusunda yer alan Meghalaya eyaletinin Doğu Jaintia Hills bölgesindeki Thangsko mevkisinde, yasa dışı kömür çıkarma faaliyetlerinin yürütüldüğü bir madende sabah saatlerinde şiddetli bir patlama yaşandı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri, şu ana kadar 18 işçinin cansız bedenini madenden çıkardı.

YASA DIŞI "FARE DELİĞİ" MADENCİLİĞİ VE DİNAMİT İDDİASI

Yetkililer, kazanın "rat-hole" olarak bilinen ve dar tünellerle kömür çıkarılan yasaklanmış bir madencilik yöntemi sırasında meydana geldiğini açıkladı. İlk belirlemelere göre patlamaya, maden içerisinde kullanılan yüksek yoğunluklu dinamitlerin infilak etmesi neden oldu. Patlamanın şiddetiyle yan maden şaftlarının çöktüğü ve işçilerin derinliklerde mahsur kaldığı bildirildi. Eyalet polisi, madenin güvenlik standartlarını hiçe sayarak yasa dışı işletildiğini ve sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığını teyit etti.

BAŞBAKAN MODİ’DEN TAZİYE VE TAZMİNAT AÇIKLAMASI

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşanan trajediden dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına 200 bin rupi, yaralılara ise 50 bin rupi tutarında nakdi yardım yapılacağı duyuruldu. Bölgede kurtarma çalışmaları devam ederken, zehirli gaz birikmesi ve çökme riski nedeniyle operasyonların güçlükle ilerlediği öğrenildi.