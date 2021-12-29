  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Hindistan'da 'insan yüzlü' keçi ortalığı karıştırdı!
Dünya

Hindistan'da 'insan yüzlü' keçi ortalığı karıştırdı!

Hindistan'da dünyaya gelen 'insan yüzlü' bir yavru keçi, şaşkınlık yarattı. Keçiyi gören köy sakinleri, keçinin sıra dışı görüntüsünün 'Yaratıcıdan bir uyarı' olduğunu söylüyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 16:37:00 -
Hindistan'da 'insan yüzlü' keçi ortalığı karıştırdı!

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam vilayetindeki Gangapur köyünde bir çiftçi, keçilerinden birinin dünyaya getirdiği yavruyu görünce şaşkınlığa uğradı.

46 yaşındaki Shakar Das isimli çiftçi, dünyaya gelen yavru keçinin yüzünün insan yüzüne benzediğini fark etti.

Ciddi şekil bozukluklarına rağmen sağ doğan yavru keçi, insan yüzüne benzeyen deforme bir başa, iki çarpık ön bacağa ve oluşumunu tamamlamamış iki arka bacağa sahipti. Ancak yavru keçinin daha sonra öldüğü belirtildi.

Deformasyonla dünyaya gelen hayvanların kötü şansa alamet olduğunu düşünen köy sakinleri ise, keçinin bir uyarı olduğuna inanıyor.

Keçilerin sahibi Shakar "Komşular evimize akın etti. Herkes yavru keçinin görüntüsünden dolayı şok oldu" derken, komşusu Rakesh Kumar ise, "Birçok bölgede bu durum, bir uyarı olarak görülüyor. Mutant doğumların Tanrı'dan bir işaret yada bir uyarı olduğuna inanılıyor" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay