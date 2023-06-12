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Dünya Hindistan'da Hindu çeteler Müslüman esnafın ev ve iş yerlerine saldırdı!
Dünya

Hindistan'da Hindu çeteler Müslüman esnafın ev ve iş yerlerine saldırdı!

Yeniakit Publisher
2023-06-12 16:17:00 -
Hindistan'da Hindu çeteler Müslüman esnafın ev ve iş yerlerine saldırdı!

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde Hindu çetelerin saldırısına uğrayan Müslüman esnaf, bölgeyi terk etmeye başladı.

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde Hindu çetelerin saldırısına uğrayan Müslüman esnaf, bölgeyi terk etmeye başladı.

Olay, Uttarakhand eyaletinin Uttarkashi şehrinin Purola bölgesinde meydana geldi.

Hindistan'da Müslüman aktivistlerin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlara göre Hindu çeteler, çocuklarının yanında Müslüman bir çocuk gördükleri için bölgedeki Müslüman esnafı bölgeyi boşaltmaları için tehdide başladı.

Bölgedeki Müslüman esnafın, ev ve işyerlerine 15 Haziran'a kadar dükkanlarını terk etmeleri yönünde tehditkar afişler asan Hindu çeteler, bazı Müslümanlara saldırdı.

Sosyal medyaya yansıyan bir görüntüde Hindu çetelerin, sloganlar eşliğinde bir Müslümanın işyerine saldırdığı, sopa ve tekmelerle kapıyı kırmaya çalıştığı görülüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Vandalizm nedeniyle Müslümanların bölgeyi terk etmeye başladığı belirtildi. (İLKHA)

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