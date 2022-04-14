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Dünya Hindistan'da felaket! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Hindistan'da felaket! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan'ın Andhra Pradeş eyaletinde bulunan bir ilaç fabrikasında yangın çıktı. Meydana gelen olayda 6 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 09:47:00 -
Hindistan'da felaket! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Andhra Pradeş eyaletinde bir ilaç fabrikasında çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Polis, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Akkireddygudem bölgesindeki bir ilaç fabrikasında kimyasal sızıntı nedeniyle meydana gelen patlama sonucu yangın çıktığını belirtti.

Açıklamada, fabrikadaki yangında 6 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Hindistan'da yetersiz bakım ve yangına müdahale için uygun ekipmanın az olması zaman zaman insanların bu şekilde hayatını kaybetmesine yol açıyor.

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