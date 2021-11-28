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Dünya Hindistan'da feci kaza! 18 ölü
Dünya

Hindistan'da feci kaza! 18 ölü

Hindistan'da cenaze aracının kamyonla çarpıştığı kazada 18 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 16:28:00 -
Hindistan'da feci kaza! 18 ölü

Hindistan'da cenaze aracı ile kamyonun çarpışması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Hint basınındaki haberlerde, ülkenin Batı Bengal eyaletinde hayatını kaybeden 74 yaşındaki bir kadının yakınlarının, yakılması için cenazeyi krematoryuma götürdüğü belirtildi.

Cenaze aracı, Batı Bengal'in Nadia bölgesinde seyrettiği sırada karşı yönden gelen taş yüklü kamyonla çarpıştı.

Kazada, cenaze aracının şoförü ile araçtaki 17 kişi hayatını kaybetti.

6 yaralı ise hastaneye kaldırılırken kamyon şoförü de gözaltına alındı.

Kazaya, bölgede etkili olan yoğun sisin neden olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Başkomiser Sayak Das, kazayla ilgili soruşturma açıldığını bildirdi.

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