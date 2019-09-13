Hindistan'da dini etkinlikte tekne devrildi: 11 ölü

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinde, gölde düzenlenen dini etkinlik sırasında teknenin devrilmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Hindistan basınında yer alan haberlere göre, polis, Bhopal şehrinde gölde düzenlenen etkinlikte, teknede bulunan Hindu tanrısı Ganesha'nın heykelinin göle batırıldığı sırada teknenin devrilmesi sonucu 11 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Kazanın ardından, 11 kişinin cesedinin gölden çıkarıldığını, 6 kişinin de kurtarıldığını ifade eden polis, arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Yetkililer, tekne kazasında ölenlerin yakınlarına tazminat ödeneceğini kaydetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Her yıl binlerce Hindu, düzenlenen dini festivalde dua ettikten sonra Ganesha heykellerini suya batırıyor.







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