  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Hindistan'da "Cuma namazı" provokasyonu! Namaz kılan Müslümanlara saldırı girişimi! Türkiye'den destek bekliyorlar
Dünya

Hindistan'da "Cuma namazı" provokasyonu! Namaz kılan Müslümanlara saldırı girişimi! Türkiye'den destek bekliyorlar

Hindistan'da Müslümanlara yönelik saldırılar gün geçtikçe artıyor. Bir grup provokatör, Cuma namazı kılan Müslümanlara saldırı girişiminde bulundu. Provokatörlerden bazıları gözaltına alındı. Öte yandan Müslüman Hintler Türkiye'den destek bekliyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 23:30:00 - 2021-12-04 23:35:50

 yeniakit.com.tr 

Hindistan'da Müslümanlara yönelik saldırılar ve provokasyonlar hız kesmiyor. 

Yeni Akit'in yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Hindistan'ın Haryana eyaletinin Gurugram kentinde, Sih'lerden oluşan bir grup Cuma namazı kılan Müslümanlara yönelik provokasyonda bulundu. 

Sözde protesto amacıyla toplandığını iddia eden grup üyeleri, cemaate namaz kılan imam da dahil olmak üzere tek buldukları Müslümanlara saldırı girişiminde bulundu. 

Cuma namazı kılan Müslümanları hedef aldılar

Cuma namazı kılmak için toplanan Müslümanları provoke etmek için biraraya gelen bir grup Sih, Cuma namazı kılan Müslümanlara sözlü saldırıda bulundu. 

Saldırı girişiminde bulunan provokatörler gözaltına alındı

Müslümanları kışkırtarak çatışma çıkarmaya çalışan grup amacına ulaşamayınca oradan geçen ve yalnız kalan Müslümanlara saldırı girişiminde bulundu.

Hint polisi, saldırı girişimini önleyerek saldırgan provokatörleri gözaltına aldı.

Hindistan'da Müslümanların can güvenliği yok!

Hindu iktidarın milliyetçi politikaları Hindu çetelere cesaret verirken diğer grupları da şiddete teşvik ediyor.

Müslümanlara yönelik saldırı haberleri günbegün artarak devam ediyor ve saldırılarda birçok Müslüman yaralanıyor veya ölüyor. 

Öte yandan Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'ye verdiği destekle bilinen Hintli Müslümanlar'ın evlatları, Türkiye'den de destek bekliyor.

Hindu sağlıkçılardan skandal cinayet!
Hindu sağlıkçılardan skandal cinayet! "Sen Müslümansın" dediler ve...

Dünya

Hindu sağlıkçılardan skandal cinayet! "Sen Müslümansın" dediler ve...

Hindu terörü: Evlenmeyi reddeden Müslüman genç kızı yakarak şehit ettiler!
Hindu terörü: Evlenmeyi reddeden Müslüman genç kızı yakarak şehit ettiler!

Dünya

Hindu terörü: Evlenmeyi reddeden Müslüman genç kızı yakarak şehit ettiler!

Hindular kudurdu! Hindistan'dan Müslüman liderlere operasyon: Onlarca tutuklama var
Hindular kudurdu! Hindistan'dan Müslüman liderlere operasyon: Onlarca tutuklama var

Dünya

Hindular kudurdu! Hindistan'dan Müslüman liderlere operasyon: Onlarca tutuklama var

Hindistan'da Müslüman çocuğa saldırıda yeni gelişme! 2 Hindu gözaltına alındı
Hindistan'da Müslüman çocuğa saldırıda yeni gelişme! 2 Hindu gözaltına alındı

Dünya

Hindistan'da Müslüman çocuğa saldırıda yeni gelişme! 2 Hindu gözaltına alındı

Hindistan’ın Halk Partisi koruyor Hindu teröristler saldırıyor: Yaşlı bir Müslümanı darp ettiler!
Hindistan’ın Halk Partisi koruyor Hindu teröristler saldırıyor: Yaşlı bir Müslümanı darp ettiler!

Dünya

Hindistan’ın Halk Partisi koruyor Hindu teröristler saldırıyor: Yaşlı bir Müslümanı darp ettiler!

Hindu aşırılıkçıların bir Müslüman'ı darbettiği videoyu paylaşan gazeteciler, hapis cezasıyla karşı karşıya
Hindu aşırılıkçıların bir Müslüman'ı darbettiği videoyu paylaşan gazeteciler, hapis cezasıyla karşı karşıya

Dünya

Hindu aşırılıkçıların bir Müslüman'ı darbettiği videoyu paylaşan gazeteciler, hapis cezasıyla karşı karşıya

Hindular iyice azıttı! Müslüman lideri tutukladılar
Hindular iyice azıttı! Müslüman lideri tutukladılar

Dünya

Hindular iyice azıttı! Müslüman lideri tutukladılar

Alçak Hindular gemi iyice azıya aldı! Şimdi de “Camilerinizi yıkacağız” tehdidi
Alçak Hindular gemi iyice azıya aldı! Şimdi de “Camilerinizi yıkacağız” tehdidi

Dünya

Alçak Hindular gemi iyice azıya aldı! Şimdi de “Camilerinizi yıkacağız” tehdidi

Hindu çeteleri ellerinde kılıçla Müslüman arıyor!
Hindu çeteleri ellerinde kılıçla Müslüman arıyor!

Gündem

Hindu çeteleri ellerinde kılıçla Müslüman arıyor!

Kudurmuş Hinduların Müslüman kini bitmiyor
Kudurmuş Hinduların Müslüman kini bitmiyor

Dünya

Kudurmuş Hinduların Müslüman kini bitmiyor

Hindular azdıkça azıyor! Şimdi de “helal gıda”ya kafayı taktılar
Hindular azdıkça azıyor! Şimdi de “helal gıda”ya kafayı taktılar

Dünya

Hindular azdıkça azıyor! Şimdi de “helal gıda”ya kafayı taktılar

Azgın Hindular şimdi de türbe yıktı
Azgın Hindular şimdi de türbe yıktı

Dünya

Azgın Hindular şimdi de türbe yıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

TONY MONTANA

Bunun En Büyük Sorumlusu Ne İngiliz Kafiri Ne Amerikan Kafiri Ne İsrail Kafiri Ne de Bir Başka Kafir! 
  • Yanıtla
Yolda bulduğu 2 milyonluk pırlanta kolyeyi sahibine teslim etti! Aldığı tepki
Gündem

Yolda bulduğu 2 milyonluk pırlanta kolyeyi sahibine teslim etti! Aldığı tepki "pes" dedirtti

Bursa'da bir galerici yolda kolye buldu. Değerinin 2 milyon olduğunu öğrenince hiç tereddüt etmeden sahibine teslim etti. Ancak kolye sahibi..
Siyaset

"Kesin bilgi" diyerek duyurdu... İşte muhalefetin cumhurbaşkanı adayı

Muhalefet yandaşı Enver Aysever "kesin bilgi" diyerek muhalefetin cumhurbaşkanı adayını sosyal medya hesabından açıkladı.
Akıllı bastona, birçok uygulama yüklenebiliyor
Teknoloji

Akıllı bastona, birçok uygulama yüklenebiliyor

Akıllı bastonlar sayesinde görme engelli vatandaşlar istedikleri yere gidebilecek

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay