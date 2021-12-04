Hindistan'da "Cuma namazı" provokasyonu! Namaz kılan Müslümanlara saldırı girişimi! Türkiye'den destek bekliyorlar

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Hindistan'da Müslümanlara yönelik saldırılar ve provokasyonlar hız kesmiyor.

Yeni Akit'in yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Hindistan'ın Haryana eyaletinin Gurugram kentinde, Sih'lerden oluşan bir grup Cuma namazı kılan Müslümanlara yönelik provokasyonda bulundu.

Sözde protesto amacıyla toplandığını iddia eden grup üyeleri, cemaate namaz kılan imam da dahil olmak üzere tek buldukları Müslümanlara saldırı girişiminde bulundu.

Cuma namazı kılan Müslümanları hedef aldılar

Cuma namazı kılmak için toplanan Müslümanları provoke etmek için biraraya gelen bir grup Sih, Cuma namazı kılan Müslümanlara sözlü saldırıda bulundu.

Saldırı girişiminde bulunan provokatörler gözaltına alındı

Müslümanları kışkırtarak çatışma çıkarmaya çalışan grup amacına ulaşamayınca oradan geçen ve yalnız kalan Müslümanlara saldırı girişiminde bulundu.

Hint polisi, saldırı girişimini önleyerek saldırgan provokatörleri gözaltına aldı.

Hindistan'da Müslümanların can güvenliği yok!

Hindu iktidarın milliyetçi politikaları Hindu çetelere cesaret verirken diğer grupları da şiddete teşvik ediyor.

Müslümanlara yönelik saldırı haberleri günbegün artarak devam ediyor ve saldırılarda birçok Müslüman yaralanıyor veya ölüyor.

Öte yandan Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'ye verdiği destekle bilinen Hintli Müslümanlar'ın evlatları, Türkiye'den de destek bekliyor.