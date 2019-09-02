Hindistan'da çocuk kaçırdığı iddia edilen iki kişiye saldırı

ANKARA - Hindistan'ın kuzeyinde çocuk kaçırdığı iddiasıyla bir kişi linç edildi, hamile bir kadın saldırıya uğradı.



Ülke basınında yer alan haberlere göre, polis yetkilisi Khyati Garg, Uttar Pradeş eyaletinin Amethi bölgesinde bir kişinin, çocuk kaçıran çetenin üyesi olduğu iddiasıyla öfkeli bir grup tarafından dövülerek öldürüldüğünü açıkladı. Garg, öfkeli grup tarafından dövülen diğer iki kişinin de ağır yaralandığını belirtti.

Olayla ilgili 7 saldırgan gözaltına alındı.

Öte yandan başkent Yeni Delhi'de çocuk kaçırdığından şüphelenilen 25 yaşındaki hamile bir kadın uğradığı saldırıda yaralandı.

Polis yetkilileri, kadının durumunun iyi olduğunu belirterek, olayda 3 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Hindistan'da 2017'den bu yana benzer saldırılarda en az 40 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı ifade ediliyor.

