0553 313 94 23

Hindistan'da çocuk kaçırdığı iddia edilen iki kişiye saldırı

02 Eylül 2019 Pazartesi 15:52
Hindistan'da çocuk kaçırdığı iddia edilen iki kişiye saldırı

ANKARA - Hindistan'ın kuzeyinde çocuk kaçırdığı iddiasıyla bir kişi linç edildi, hamile bir kadın saldırıya uğradı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, polis yetkilisi Khyati Garg, Uttar Pradeş eyaletinin Amethi bölgesinde bir kişinin, çocuk kaçıran çetenin üyesi olduğu iddiasıyla öfkeli bir grup tarafından dövülerek öldürüldüğünü açıkladı. Garg, öfkeli grup tarafından dövülen diğer iki kişinin de ağır yaralandığını belirtti.

Olayla ilgili 7 saldırgan gözaltına alındı.

Öte yandan başkent Yeni Delhi'de çocuk kaçırdığından şüphelenilen 25 yaşındaki hamile bir kadın uğradığı saldırıda yaralandı.

Polis yetkilileri, kadının durumunun iyi olduğunu belirterek, olayda 3 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Hindistan'da 2017'den bu yana benzer saldırılarda en az 40 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı ifade ediliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 15:52
  1. çocuk kaçırma
  2. Hindistan
  3. söylenti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16.00’da başladı. AK Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in saat 18.00’de MYK’nın gündemine ilişkin açık
    1. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK)..
    2. Kaliforniya kıyılarında gemi yangını:..
    3. Beef Wellington nedir? Beef Wellington..
    4. Avrupa şampiyonu Alaçatı’da belli..
    5. Atlı Okçuluk Zafer kupası yapıldı
    6. AÖF kayıt yenileme süresi ne zaman..
    7. AÖF kayıt yenileme süresi ne zaman..
    8. Antalya’da "kadına şiddete hayır"..
    9. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya’da
    10. AK Parti MYK toplandı
    11. Arap Parlamentosundan Honduras ve..
    12. Demirtaş'ın yargılandığı dava
    13. Opr. Dr. Çil: “Kasık fıtığının tek..
    14. Ticaret sicil işlemleri el kitabı..
    15. Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan’ın..
    16. Pence'den ABD'ye Rusya uyarısı: Uyanık..
    17. Zabıta Teşkilatı 193 yaşında
    18. Avrupalı gençler, Kartal ile ilgili..
    19. Adli yıl düzenlenen törenle başladı
    20. Gençlerden örnek davranış
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak