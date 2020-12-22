Hindistan'da boru hattında patlama! Ölü ve yaralılar var
Hindistan’ın Gujarat eyaletinde bir boru hattında patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Hindistan’ın Gujarat eyaletinde bulunan Kalol kentinde gaz boru hattında patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Yetkililer, şiddetli patlamanın etkisiyle 2 evin yıkıldığını ve enkaz altında kalanlar olduğunu aktardı.
Gandhinagar bölge yetkilisi Kuldeep Arya, boru hattında gaz kaçağının meydana gelmiş olabileceğini belirtti.