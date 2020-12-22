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Dünya Hindistan'da boru hattında patlama! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Hindistan'da boru hattında patlama! Ölü ve yaralılar var

Hindistan’ın Gujarat eyaletinde bir boru hattında patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 12:43:00 -

Hindistan’ın Gujarat eyaletinde bulunan Kalol kentinde gaz boru hattında patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, şiddetli patlamanın etkisiyle 2 evin yıkıldığını ve enkaz altında kalanlar olduğunu aktardı.

Gandhinagar bölge yetkilisi Kuldeep Arya, boru hattında gaz kaçağının meydana gelmiş olabileceğini belirtti.

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