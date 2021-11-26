Hindistan’da bir ilk! Anketle ortaya çıktı

Hindistan’da hükümet tarafından 2019 ve 2021 yılları arasında gerçekleştirilen 5. Ulusal Aile ve Sağlık Araştırması (NFHS), ülkede ilk defa kadınların erkek nüfusunu geçtiğini, her bin erkeğe bin 20 kadın düştüğünü ortaya koydu. Yaklaşık 650 bin hanenin katılımıyla yapılan anketle, Hindistan’ın üreme oranının ortalama 2’ye düşerek, ilk kez ikame doğurganlık seviyelerinin altına gerilediği de belirlendi.

Hindistan’ın nüfusunda 30-40 yıl daha düşüş yaşanması beklenmiyor. Bunun nedeni ise kısmen nüfusun yüzde 30’dan fazlasının 10 ila 30 yaşları arasında olması ve çocuk sahibi olma ihtimalinin yüksekliği.