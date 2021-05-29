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Dünya Hindistan'da bina çöktü! Yaralılar var
Dünya

Hindistan'da bina çöktü! Yaralılar var

Hindistan'ın Ulhasnagar kentinde bir bina çöktü. Ekiplerin sevk edildiği bölgede çok sayıda kişinin molozların altında kaldığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 00:42:00 -
Hindistan'da bina çöktü! Yaralılar var

Hindistan'ın Ulhasnagar kentinde yer alan, bir binanın çökmesi sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayda kişi molozların altında mahsur kaldı.

Ulhasnagar'da bina çöktü

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin Thane bölgesinde yer alan Ulhasnagar kentinde, bir binanın çökmesi yetkilileri harekete geçirdi.

Sai Siddhi adlı binanın çökmesinin ardından olay yerine belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından binada arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, Sai Siddhi'nin çökmesi sonucu en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayda kişinin ise molozlar altında mahsur kaldığı ifade edildi.

Ayrıca bölgede kurtarma çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

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