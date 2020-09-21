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Aktüel Hindistan'da bina çöktü: 10 ölü, 11 yaralı
Aktüel

Hindistan'da bina çöktü: 10 ölü, 11 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 10:11:45 -
Hindistan'da bina çöktü: 10 ölü, 11 yaralı

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da dört katlı bir binanın çökmesi sonucu en az 10 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

Maharaştra eyaletinin başkenti ve ülkenin finansal başkenti Mumbai'nin Thane bölgesinde sabah saatlerinde dört katlı bir bina çöktü.

Ulusal Afet Müdahale Gücü Başkanı Satya Pradhan, binanın çökmesi sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 11 kişinin yaralandığını bildirdi.

Arama kurtarma ekiplerinin yıkılan binada mahsur kalan 20 ila 25 kişiye ulaşmaya çalıştığı belirtildi.

Hindistan'da özellikle haziran eylül döneminde muson yağışları nedeniyle eski ve dayanıksız binaların yıkılmasına sık sık rastlanıyor.


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