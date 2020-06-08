Hindistan'da başkent sakinleri için ayrılan hastaneler tartışmaya yol açtı

ANKARA (AA) - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ve çevresindeki bölgeleri içerisine alan Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'nin başbakanı Arwind Kejriwal'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bitene kadar hükümete bağlı hastanelerin sadece başkent sakinlerine hizmet vereceğini açıklaması ülkede tartışmalara yol açtı.

Bunun üzerine Delhi Valiliğinden yapılan açıklamada, Kejriwal hükümetince alınan kararın iptal edildiği ve herkesin başkentte tedavi görebileceği belirtildi.

Açıklamada, hastanelerde tedavi hakkının, anayasa tarafından korunan "yaşama hakkının" ayrılmaz bir parçası olduğu hatırlatıldı.

Kejriwal hükümetinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

- Partilerden tepki

Hem iktidar hem de muhalefet partileri, Delhi hükümetinin kararına tepki gösterdi.

İktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) milletvekili Gautam Gambhir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kejriwal hükümetinin adımını "aptalca" olarak nitelendirdi.

Gambhir, Delhi Valiliğinin iptal kararını destekleyerek, Hindistan'ın Kovid-19 ile bir bütün olarak mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresinden (INC) milletvekili ve eski Maliye Bakanı Palaniappan Chidambaram, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kejriwal hükümetinin kararına tepki gösterdi.

Kejriwal, video konferans yoluyla dün yaptığı açıklamada, Delhi hükümetine bağlı devlet hastaneleri ve bazı özel hastanelerin, salgın bitene kadar başkent sakinleri için ayrıldığını bildirmiş, bu kapsamda 10 bin yatağın hazır olduğunu söylemişti.

Kejriwal, başka eyaletlerdeki hastalara izin verilmesi halinde mevcut durumda ellerindeki boş yatakların 3 gün içerisinde dolacağını ifade etmişti.

BJP hükümetinin Azınlık İşleri Bakanı Muhtar Abbas Naqvi, yaptığı açıklamada, Delhi hükümetinin kararına tepki göstermiş, çevre eyaletlerden çok sayıda kişinin başkente tedavi olmak için geldiğini dile getirmişti.

Sosyal medya platformlarında da konuyla ilgili binlerce yorum yapılmıştı. Kullanıcılar arasında hükümetin kararını destekleyenlerle birlikte söz konusu karara tepki gösterenler de olmuştu.

Hindistan'da, 29 bini Delhi Başkent Bölgesi'nde olmak üzere, Kovid-19 vaka sayısı 258 bin 90'a yükselirken 7 bin 210 kişi hayatını kaybetti.



