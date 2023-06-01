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Dünya Hindistan’da askeri eğitim uçağı düştü
Dünya

Hindistan’da askeri eğitim uçağı düştü

Yeniakit Publisher
2023-06-01 16:53:00 - 2023-06-01 16:56:54
Hindistan’da askeri eğitim uçağı düştü

Hindistan’ın Karnataka eyaletinde Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait HJT-16 Kiran tipi askeri eğitim uçağı düştü. İki pilotun hafif yaralandığı belirtildi.

Hindistan’da facianın eşiğinden dönüldü. Hindistan Hava Kuvvetlerine ait HJT-16 Kiran tipi askeri eğitim uçağı, Karnataka eyaletinde bulunan Chamarajanagar kasabasında bir çiftliğin yakınlarındaki boş bir araziye düştü.

Düşmenin etkisiyle parçalanan uçak, alev almaya başladı. Yangının söndürülmesi için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, uçağın Bengaluru Havalimanı’ndan bu sabah eğitim için havalandığı ve teknik bir arızadan dolayı düştüğü ifade edildi. Uçaktaki 2 pilotun fırlatma koltuğu ile atlayarak

kurtulduğu ve hafif yaralandığı belirtilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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